Koning Filip en premier Alexander De Croo hebben woensdagnamiddag op de Heizel het nieuwe registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne bezocht. De koning kreeg eerst een briefing van de premier en de directeurs van Fedasil en Dienst Vreemdelingenzaken, meneer Kegels en meneer Roosemont en Brussels burgemeester Close. Daarna sprak de koning met net geregistreerde vluchtelingen vóór ze naar een opvangcentrum of gastgezin vertrekken. Hij nam ook de tijd om met Rode Kruis-medewerkers en personeelsleden van Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil te praten.

In het registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne op de Heizel, dat maandag zijn deuren opende, zijn op maandag en dinsdag in totaal 3.729 personen geregistreerd. Onder hen hebben 720 personen om huisvesting gevraagd. De 10.000ste Oekraïense vluchteling in België werd woensdag geregistreerd, nog voor het bezoek van de vorst.

Staatssecretaris Mahdi vindt het een belangrijk bezoek: 'De koning toont zijn engagement ten opzichte van Oekraïne. Zijn bezoek was een belangrijk signaal voor alle Oekraïners die in België aankomen. De koning is de vertegenwoordiger van ons land: hij toont aan de Oekraïners dat heel het land met hen solidair is en dat we ons hart tonen, dat we onze Oekraïense vrienden niet achterlaten.'

Premier De Croo legt het waarom van het bezoek uit: 'We wilden onze dankbaarheid tonen aan iedereen van Fedasil en Dienst Vreemdelingenzaken, de vele vrijwilligers en tolken die het nieuwe registratiecentrum zo snel op poten hebben gezet. We zien hier dat we mensen helpen in moeilijke omstandigheden met heel jonge kinderen. De Oekraïners waarmee ik sprak, zijn blij dat België hen helpt en we horen dat zij liefst zo snel mogelijk willen werken. Mensen tonen veel dankbaarheid. Dat is mooi om te zien.' (Belga)