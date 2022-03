De Verenigde Staten willen tot honderdduizend vluchtelingen uit Oekraïne opnemen. Ze kondigen ook ruim een miljard dollar (910 miljoen euro) humanitaire hulp aan.

Met het geld moeten de inwoners van Oekraïne gesteund worden en moet iedereen hulp krijgen die getroffen is door de wereldwijde gevolgen van de Russische oorlog. Voedsel, huisvesting, drinkwater, mediche verzorging en andere vormen van hulp moeten op die manier gefinancierd worden. Nog eens 320 miljoen dollar (291 miljoen euro) is uitgetrokken om democratie en mensenrechten in Oekraïne en in de buurlanden te versterken. De Verenigde Staten kondigen ook nieuwe sancties af tegen honderden Russische parlementariërs en andere leden van de Russische elite. Russische wapenbedrijven, maar ook de Doema in zijn geheel komen op de sanctielijst van de VS, aldus een Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger.

Het Witte Huis gaat er wel van uit dat veel Oekraïners ervoor zullen kiezen om in Europa in de buurt van hun familie en moederland te blijven, klinkt het. Toch is het de bedoeling om honderdduizend Oekraïners en andere personen die vluchten voor het Russische oorlogsgeweld de mogelijkheid te geven om legaal de VS in te reizen. Niet iedereen zal dat doen als vluchteling, zei de Amerikaanse functionaris. Er zal ook de mogelijkheid zijn om via bepaalde visa de VS binnen te komen. Dat is op dit moment nog problematisch. De Amerikaanse regering kondigde begin deze week al aan dat ze onderzoekt hoe vluchtelingen uit Oekraïne makkelijker kunnen inreizen.

Een erkenning als vluchteling kan in de VS normaal jaren duren. De Amerikaanse president Joe Biden zei recent dat de VS Oekraïense vluchtelingen welkom wil heten. Het thema is belangrijk met het oog op Bidens reis naar Polen vrijdag. De Poolse president Andrzej Duda riep de VS al op om vluchtelingen op te nemen zolang de oorlog woedt. De Amerikaanse president Joe Biden landde woensdagavond in Brussel. Daar staan donderdag drie toppen op het programma: een van de NAVO, een van de EU en een van de G7. (Belga)