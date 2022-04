De Franse groep Société Générale staakt haar bank- en verzekeringsactiviteiten in Rusland. Ze ondertekende ook een overeenkomst om haar volledige belang in Rosbank, een zwaargewicht in de Russische banksector waarvan SocGen meerderheidsaandeelhouder was, en haar verzekeringsdochters in Rusland te verkopen aan het investeringsfonds Interros Capital, de vorige eigenaar van Rosbank. Dat meldt de bank maandag in een verklaring.

De bank had aanvankelijk haar activiteiten in Rusland ook na de Russische inval in Oekraïne voortgezet. Rusland is voor de groep het derde land voor retailbankieren, na Frankrijk en Tsjechië. Ze heeft 12.000 werknemers in Rusland. 'Met deze overeenkomst, die na verschillende weken intensief werken tot stand is gekomen, trekt de groep zich op een doeltreffende en ordelijke manier uit Rusland terug, en waarborgt ze tegelijk de continuïteit voor haar werknemers en cliënten', aldus de bank.

Société Générale benadrukt dat de geplande transactie nog de goedkeuring moet krijgen van de bevoegde regelgevende autoriteiten en dat de afronding ervan 'in de komende weken zou moeten plaatsvinden'. Beleggers reageren positief op het nieuws en de koers van het aandeel stond maandagochtend rond 9.15 uur ruim 4 procent hoger. (Belga)