Frankrijk heeft naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne tegoeden van Russische oligarchen als jachts, appartementen en bankrekeningen ter waarde van bijna 850 miljoen euro vastgezet op zijn grondgebied, zo heeft de Franse minister van Economie en Financiën, Bruno Le Maire, zondag gezegd.

'We hebben 150 miljoen euro op bankrekeningen van particulieren en kredietlijnen in Frankrijk bij Franse instellingen bevroren', zei de minister in een radio- en televisie-uitzending. Daarnaast 'hebben we voor 539 miljoen euro aan onroerende goederen op het Franse grondgebied vastgezet, met name een dertigtal eigendommen of appartementen, en we hebben twee jachten van 150 miljoen euro aan de ketting gelegd', preciseerde de minister in het programma "Grand Jury" op RTL, Le Figaro en LCI. 'In totaal zijn voor bijna 850 miljoen euro aan tegoeden van Russische oligarchen vastgezet', aldus Bruno Le Maire.

Vastgezette goederen kunnen door de eigenaars ervan niet meer gebruikt of verkocht worden. 'Wel zijn ze niet in beslag genomen in de mate dat de staat er eigenaar van wordt en de goederen kan verkopen', preciseerde de minister. 'Voor een inbeslagname is een strafrechtelijke inbreuk vereist.'