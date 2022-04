Zelensky sprak donderdagmiddag via videoverbinding de federale Kamer van volksvertegenwoordigers toe. Dat gebeurde in aanwezigheid van - onder meer - zo goed als de voltallige regering, vertegenwoordigers van de Oekraïense ambassade, de ministers-presidenten van de deelstaten en de kabinetschef van de koning.

Zelensky herhaalde waar hij al wekenlang voor pleit: een no-flyzone van de NAVO boven Oekraïne, wat zou betekenen dat de militaire alliantie Russisch wapentuig en gevechtsvliegtuigen neerhaalt. "Waar wacht men op om dat mogelijk te maken? We hebben het gevoel dat de Europeanen niet moedig genoeg zijn om die beslissing te nemen, terwijl Oekraïners al zoveel bloed hebben vergoten om de veiligheid van Europa te verzekeren." Maar Zelensky wees daarnaast ook ons land met de vinger. Hij benadrukte dankbaar te zijn voor de Belgische humanitaire en militaire hulp en de opvang van de vele duizenden Oekraïense vluchtelingen in ons land, "maar er zijn mensen voor wie Russische diamanten die in Antwerpen worden verkocht belangrijker zijn, voor wie het toelaten van Rusissche schepen tot de havens aanvaardbaar is", klonk het ook. "Inkomsten zijn blijkbaar belangrijker dan de strijd die wij voeren."

Hij richtte zich tot de Kamer en tot de "gewone burgers" om paal en perk te stellen aan de Russische economische belangen in ons land. "Ik roep jullie op om respect te hebben voor de daden die Oekraïners dagelijks stellen. Jullie staan centraal in Europa en kunnen een voorbeeld worden voor andere landen om nog meer te doen. (...) Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten, dan akkoorden met de Russen, dan Russische schepen in de havens of dan Russisch gas of olie. Help ons. Met wapens, met sancties, met de mogelijkheid om een EU-lidstaat te worden. Help ons, en wij zullen jullie daar dankbaar voor zijn."

Zelensky verwees daarbij een aantal keer naar de situatie in Marioepol, de erg zwaar belegerde havenstad in het zuidoosten van Oekraïne waar Kamervoorzitster Eliane Tillieux het vlak voor Zelensky's toespraak ook al over had. "Marioepol is vandaag de hel op aarde, met vreselijke gevechten, erger dan de slag bij Ieper (in de Eerste Wereldoorlog, red.). De verdedigers van Marioepol en van vele andere steden vechten voor de vrijheid van heel Europa. Zij denken niet aan geld, of aan de bedrijfswereld. We leven vandaag in heel verschillende werelden."

De diamantsector bleef tot nog toe buiten schot in de verschillende sanctiepaketten die de Europese Unie al heeft opgelegd aan Rusland.De Antwerpse diamantsector liet via het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) al weten dat berichten dat een kwart van van alle ruwe diamanten in Antwerpen afkomstig zouden zijn van het Russische staatsbedrijf Alrosa, niet kloppen, maar hoeveel Russische diamanten er dan wel in Antwerpen circuleren in niet duidelijk.

Premier Alexander De Croo heeft altijd benadrukt dat België openstaat voor alle mogelijke sancties die de Europese Commissie overweegt en ook geen sancties tegenhoudt, maar dat ons land zich wel inschrijft in de Europese aanpak dat sancties Rusland meer pijn moeten doen dan de EU. Mogelijk is de redenering dat Rusland gemakkelijk een andere afzetmarkt vindt voor zijn ruwe diamant. (Belga)