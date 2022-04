In het Oekraïense stadje Borodjanka, ruim 50 km ten noordwesten van Kiev, is de situatie nog 'veel verschrikkelijker' dan in Boetsja. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Borodjanka werd recent heroverd op de Russen. 'Er zijn meer slachtoffers in dit kleine stadje dan in Boetsja', aldus Zelensky. 'Elke misdaad zal opgehelderd worden en elke beul zal opgespoord worden'.

De Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova had iets eerder op de avond op Facebook aangekondigd dat hulpverleners onder het puin van twee gebombardeerde gebouwen 26 lichamen hadden gevonden. Voor het begin van de Russische invasie woonden in Borodjanka ruim 13.000 mensen. Venediktova beklemtoonde tegelijk dat moeilijk te voorspellen is hoeveel lichamen er uiteindelijk gevonden zullen worden. 'De stad is de meest vernielde van de regio rond Kiev', aldus de procureur. 'Enkel de burgerbevolking werd geviseerd: er is geen enkele militaire basis.'

Nog volgens de aanklager maakten de Russen gebruik van clusterbommen en zware raketlanceerders 'die dood en verderf zaaien'. Op elke hoek zijn er bewijzen van 'oorlogsmisdaden door de Russische troepen', aldus Venediktova.

Na de recente terugtrekking van het Russische leger uit de regio rond Kiev verkregen de Oekraïense strijdkrachten er opnieuw de controle. Na de ontdekking, vorig weekend, van tientallen lichamen van burgers in de straten van Boetsja stak een storm van protest op uit westerse landen waarbij Moskou beschuldigd werd van oorlogsmisdaden. (Belga)