De Amerikaanse president Joe Biden lijkt het Russische leger te betichten van "een genocide" in Oekraïne. In een tussenkomst over de hoge inflatie heeft hij dinsdag voor het eerst deze term in de mond genomen.

"Het budget van jullie gezin, jullie mogelijkheid om te tanken, niets van dit alles zou mogen afhangen van het feit dat een dictator de oorlog verklaart en een genocide pleegt aan de andere kant van de wereld", zo stelde Biden dinsdag tijdens een bezoek aan de staat Iowa. Verwijzend naar de gruweldaden tegen burgers had de Oekraïense president Wolodimir Zelenski al eerder de Russische troepen beschuldigd van genocide.

"Het is steeds meer duidelijk dat Poetin simpelweg het idee probeert uit te roeien dat het mogelijk is om Oekraïner te zijn", aldus de president. Volgens Biden stapelen de bewijzen zich op. "Er komen steeds meer bewijzen aan het licht van verschrikkelijke zaken die de Russen hebben gedaan in Oekraïne", zei hij. Het komt juristen op internationaal niveau toe om te beslissen of het al dan niet om genocide gaat, erkende Biden, maar "voor mij lijkt het zeker zo".

De Amerikaanse regering had deze term evenwel nog niet gebruikt. De nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei het voorbije weekend dat de gruweldaden in onder meer Boetsja oorlogsmisdaden zijn, maar hij ging niet in op de vraag of het om genocide ging. Het bezoek van Biden aan een productiesite voor biobrandstoffen in Menlo in de staat Iowa kaderde in de strijd tegen de hoge inflatie. "De invasie van Poetin in Oekraïne heeft de brandstof- en voedselprijzen in de hele wereld opgedreven", kloeg Biden aan.

Volgens de president is 70 procent van de prijsstijgingen in maart terug te brengen tot "the Putin Price Hike". De brandstofprijzen stegen in de VS in maart met 18 procent. De inflatie steeg die maand tot het hoogste niveau sinds december 1981, met 8,5 procent op jaarbasis. Het Witte Huis kondigde dinsdag initiatieven aan om de productie en het gebruik van biobrandstoffen een duw in de rug te geven, in de hoop dat dit de prijzen aan de pomp zal doen dalen. Eerder had Biden al besloten om dagelijks 1 miljoen vaten uit de strategische oliereserves van de VS vrij te geven.

De hoge inflatie baart Biden grote kopzorgen. In november staat de president voor belangrijke tussentijdse parlementsverkiezingen. Iowa, een landelijke staat in de Midwest, wordt op politiek vlak als strategisch zeer belangrijk bestempeld. In 2020 stemde een meerderheid van de kiezers er nog voor de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.