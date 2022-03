De Europese Unie neemt voorlopig geen nieuwe sancties aan tegen Rusland. Op hun top in Brussel hebben de staatshoofden en regeringsleiders de Europese Commissie wel de opdracht gegeven om de bestaande sanctiepakketten op achterpoortjes en andere onduidelijkheden te controleren.

De top stond in het teken van de aanwezigheid van de Amerikaanse president Joe Biden. Hij nam eerder op de dag ook deel aan NAVO- en aan de G7-top, bovenal met de bedoeling om de eenheid aan te tonen van Europa, Amerika en de andere Noord-Atlantische partners in de veroordeling van Rusland voor zijn inval in Oekraïne. Opdracht geslaagd, luidde donderdagnacht de conclusie van Belgisch premier Alexander De Croo. "De belangrijkste boodschap hier vandaag is dat Europa en de VS in moeilijke tijden op elkaar kunnen rekenen.

Het is duidelijk dat president Biden Europa een bijzonder warm hart toedraagt en het doet plezier om te zien dat er zoveel eensgezindheid is." Rusland heeft geprobeerd de Europese landen, maar ook de NAVO-landen uit elkaar te spelen, maar dat is niet gelukt. "We staan duidelijk niet alleen, terwijl Rusland in de wereld van vandaag wel helemaal alleen staat", aldus De Croo. Tijdens de discussie over sancties tegen Rusland besloten de Europese leiders niet om nieuwe maatregelen aan te nemen, ook al vroeg de Oekraïense president Volodimir Zelenski hen tijdens een toespraak via videoverbinding om dat net wel te doen.

Hij stuurde meer bepaald aan op maatregelen op het vlak van energie. "We hebben de Commissie wel gevraagd om de eventuele achterpoortjes, die worden gebruikt om de bestaande sancties te omzeilen, goed te bekijken en na te gaan of er preciseringen nodig zijn", zei De Croo. Als er in de toekomst nog extra sancties moeten worden aangenomen, dan zullen die altijd de filosofie volgen dat ze een grotere impact moeten hebben in Rusland dan in Europa zelf. "We zijn niet in oorlog met onszelf", verwoordde De Croo het eerder al.

In de conclusies van de top verklaren de leiders zich wel bereid nieuwe "robuuste" sancties tegen Rusland en Wit-Rusland aan te nemen als dat nodig is om de Russische militaire agressie te stoppen. Volgens De Croo kan Europa Rusland ook onrechtstreeks raken. Zo zal de EU op bijkomende olie- en gasleveringen vanuit de VS kunnen rekenen, die de prijzen doen dalen. "En met lagere prijzen, kun je hetzelfde effect bekomen als met sancties", zei de premier.

Met Biden spraken de leiders ook over China. Vrijdag 1 april vindt een EU-China-top plaats en daar zal Peking te horen krijgen dat het Rusland geen bijstand mag verlenen in Oekraïne. "President Biden heeft duidelijk gemaakt dat de impact zeer verregaand zou zijn als het dat wel zou doen", verduidelijkte De Croo. "Hij gebruikte het voorbeeld van de meer dan 400 bedrijven die zich sinds de start van de oorlog uit Rusland teruggetrokken hebben.

Dat wil China niet meemaken. In de wereld van vandaag kan niemand het zich permitteren om zo geïsoleerd als Rusland te geraken." (belga)