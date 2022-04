Paus Franciscus heeft zondag tot een Paasbestand in Oekraïne opgeroepen, wat moet leiden tot onderhandelingen en vrede.

'Leg de wapens neer', zo citeerde de Britse openbare omroep BBC de leider van de katholieke kerk aan het einde van de mis op Palmzondag tegenover duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein in Rome. 'Niet om te herbewapenen en de strijd te hernemen, maar om via echte onderhandelingen tot vrede te komen.'

'Vader, vergeef hen want ze weten niet ze doen', zo begon de Argentijn later zondag een tweet met een citaat uit het evangelie van Lucas. 'Wanneer er geweld wordt gebruikt, toont dit aan dat we niets weten over God, die Vader is, of zelfs anderen, onze broeders en zusters. We vergeten waarom we op de wereld zijn en eindigen met het begaan van zinloze daden van wreedheid.'

'De dwaasheid van de oorlog, waarin Christus nog eens is gekruisigd. Christus is nog eens aan het Kruis genageld in moeders die rouwen om de onrechtvaardige dood van hun echtgenoten en kinderen', schreef de kerkvorst in een andere tweet.

'Jezus is gekruisigd in de vluchtelingen die met kinderen in hun armen de bommen ontvluchten Hij is gekruisigd in de ouderen die achtergelaten zijn om te sterven; in de jonge mensen die hun toekomst zijn ontnomen, in de soldaten die worden uitgestuurd om hun broeders en zusters te doden', vervolgde paus Franciscus.