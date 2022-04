Oppositielid en Kremlincriticus Vladimir Kara-Moerza zit tot en met 12 juni in voorlopige hechtenis. Dat heeft zijn advocaat vrijdag op Facebook laten weten, en een rechtbank in Moskou heeft het nieuws bevestigd. Kara-Moerza is achter de tralies gezet in het kader van een onderzoek wegens de verspreiding van 'valse informatie' over de inval van het Russische leger in Oekraïne.

Net na de invasie van Oekraïne werd in Rusland in ijltempo wetgeving aangenomen om afwijkende stemmen in de kiem te smoren. Wie 'valse informatie' over de oorlog in Oekraïne verspreidt, riskeert 15 jaar cel. Alleen al de woorden 'oorlog' of 'invasie' gebruiken, volstaat om vervolgd te worden.

De 40-jarige Kara-Moerza heeft de voorbije weken diverse keren kritiek geuit op de militaire interventie in Oekraïne, met name op sociale media en tijdens een interview met CNN. De oud-journalist is een van de laatste gerenommeerde critici van het Kremlin die nog in Rusland wonen. Hij zegt tot twee keer toe vergiftigd te zijn, in 2015 en 2017, vanwege zijn politieke activiteiten. (Belga)