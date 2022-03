Ondanks de oorlog in Oekraïne en de internationale druk wil de Russische president Vladimir Poetin in oktober deelnemen aan de top van de G20 in Bali. 'Het hangt van de situatie af. Hij is van plan om de G20-top bij te wonen', zei de Russische ambassadrice in Indonesië, Ljoedmila Vorovjova, woensdag aan journalisten. Indonesië is momenteel de voorzitter van de G20, de organisatie die de 19 grootste industrielanden en de EU bundelt.

Het bericht werd meteen getemperd in Moskou. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om er op in te gaan. De omstandigheden van de wereldpolitiek zijn 'dramatische en ingrijpend' veranderd. 'Daarom moet dit allemaal natuurlijk opnieuw bekeken worden', zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov aan persbureau Interfax.

De westerse landen overwegen om Rusland uit de G20 te weren gezien de invasie in Oekraïne. 'Rusland uitsluiten, zal de wereldeconomie niet helpen', zegt ambassadrice Vorojova daarover.

De top in het Indonesische eiland Bali op 30 en 31 oktober is volgens haar niet de geschikte plek om het conflict te behandelen. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Jakarta, Teuku Faizasyah, zei de voorbije week reeds hetzelfde. Indonesische verantwoordelijken verklaarden reeds dat de G20-vergaderingen het oorspronkelijke doel moeten behouden en zeiden dat dat inval in Oekraïne zo veel mogelijk van het programma geweerd moet worden.

Na de annexatie van de Krim in 2014 werd Rusland reeds uit de toenmalige G8, die de allergrootste industrielanden verenigt, gezet. Voor de G20 lijkt dat minder eenvoudig omdat ook landen als India, Saudi-Arabië en Turkije er deel van uitmaken. Die landen onthouden zich bijvoorbeeld van sancties tegen Moskou. (Belga)