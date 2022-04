De Duitse president Frank-Walter Steinmeier zou in de loop van de komende dagen een bezoek brengen aan Kiev, maar dat gaat niet door. Volgens Steinmeier is hij "niet gewenst" in de Oekraïense hoofdstad, bericht de Duitse krant Bild.

Steinmeier zou op voorstel van de Poolse president Andrzej Duda samen met de staatshoofden van de Baltische staten naar Kiev afreizen als signaal van solidariteit met Oekraïne. Maar de Duitse president ziet daar van af, zei hij dinsdag vanuit de Poolse hoofdstad Warschau, waar hij op staatsbezoek is. "Ik was daartoe bereid, maar blijkbaar was dat in Kiev niet gewenst. Daar moet ik akte van nemen", zei hij.

Volgens weekblad Der Spiegel heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski het bezoek van de Duitse president persoonlijk geweigerd. Dat zou te maken hebben met de Ruslandpolitiek van Steinmeier toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. Hij onderhield in die periode nauwe betrekkingen met zijn ambtgenoot Sergej Lavrov, nog steeds de Russische minister van Buitenlandse Zaken. "Hij is op dit moment niet welkom in Kiev", citeert Bild een Oekraïense diplomaat. "Of dat nog verandert, zullen we wel zien."

Duitsland had voor de Russische inval in Oekraïne nauwe economische banden met Rusland. Het land is ook erg afhankelijk van de import van Russisch gas. Steinmeier is voor zover bekend de eerste westerse politieke leider die niet welkom is in Kiev.

Zelenski ontving de afgelopen weken onder meer al Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en de Europese buitenlandchef Josep Borrell, Europees Parlementsvoorzitster Roberta Metsola, de Britse premier Boris Johnson en de regerinsgleiders van Polen, Oostenrijk,Tsjechië en Slovenië.

