De rebellen in Tigray, in het noorden van Ethiopië, hebben zich vrijdag op hun beurt geëngageerd om een staakt-het-vuren te respecteren, enkele uren nadat de Ethiopische overheid een 'onbeperkt humanitair staakt-het-vuren' had afgekondigd.

In een verklaring roepen de rebellen de overheid op om 'concrete maatregelen' te treffen om de toegang zonder beperkingen tot Tigray mogelijk te maken.

Ze zeggen vastberaden te zijn het staakt-het-vuren te doen slagen, maar menen ook dat het koppelen van politieke en humanitaire kwesties onaanvaardbaar is. Ze verzekeren wel dat ze hun best zullen doen om vrede een kans te geven.

Humanitaire hulp

De overheid had donderdag unilateraal een onbeperkt humanitair staakt-het-vuren afgekondigd, zodat 'humanitaire hulp vrij kan circuleren naar zij die hulp nodig hebben' in de noordelijke regio van het land. Sinds 15 december is daar geen humanitair hulpkonvooi meer aangekomen.

In de regio lijden bijna alle 5,5 miljoen inwoners honger door het conflict tussen de regering en de rebellen uit Tigray (TPLF).

Conflict in Tigray

Sinds november 2020 is een bloedig conflict aan de gang in Ethiopië. Premier Abiy Ahmed stuurde toen troepen naar Tigray in een poging de macht te breken van het TPLF, dat zich weinig aantrok van de centrale regering.

Van 1991 tot 2018 regeerde de beweging nog het hele land, maar sinds de verkiezingen van 2018 is premier Ahmed aan de macht.

