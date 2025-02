Veertig dagen lang volgde de Belgische regisseur Jan Beddegenoodts de bekende Oekraïense street artist Gamlet Zinkivsky in zijn thuisstad Charkiv. De documentaire ‘Gamlet’ kunt u hier gratis bekijken.

In Gamlet is te zien hoe Oekraïnes bekendste graffiti-artiest ondanks de voortdurende oorlogsdreiging koppig verder gaat met werken. Een uniek tijdsdocument over de verschrikking van oorlog, en het Oekraïense doorzettingsvermogen om die te verdragen. Bekijk hieronder de documentaire.



