Kayleigh McEnany, de woordvoerster van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft maandagmorgen positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat maakte McEnany maandag zelf via Twitter bekend.

De woordvoerster kondigde aan zichzelf in quarantaine te zullen zetten. McEnany zei geen symptomen te vertonen en voor de briefing van donderdag niet van de positieve test van adviseur Hope Hicks te hebben afgeweten.

Volgens nieuwszender CNN is de woordvoerster minstens de elfde persoon uit de naaste omgeving van Trump die recent positief is getest. Vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote Karen zijn opnieuw negatief op het virus getest, wisten CNN en het CBS News eveneens. (Belga)

