De Verenigde Staten hebben maandag sancties aangekondigd tegen twee Chinese functionarissen vanwege hun rol in 'ernstige mensenrechtenschendingen' tegen de Oeigoerse minderheid. Eerder maandag had ook al de Europese Unie gelijkaardige sancties tegen China bekendgemaakt.

'De Chinese autoriteiten zullen de gevolgen blijven ondervinden zolang er wreedheden plaatsvinden in Sinkjang', waarschuwde Andrea Gacki, hoofd van het secretariaat van het ministerie van Financiën, dat toezicht houdt op de sanctieprogramma's.

Volgens Washington worden de Chinese functionarissen Wang Junzheng en Chen Mingguo in verband gebracht met 'ernstige schendingen van de mensenrechten', waaronder 'willekeurige detenties en ernstig lichamelijk misbruik'.

Tegensancties

Het besluit van de VS komt er nadat maandag ook de Europese Unie besloot strafmaatregelen te nemen tegen een aantal verantwoordelijken voor de onderdrukking van de Oeigoeren. De sancties viseren vier lokale leiders in de autonome regio Sinkiang. Ze mogen niet langer naar de EU reizen. Eventuele activa op Europees grondgebied worden geblokkeerd en de betrokkenen mogen geen geld of economische steun uit de EU meer ontvangen. De namen van de geviseerden worden gepubliceerd eenmaal de beslissing is geformaliseerd.

Peking reageerde onmiddellijk met tegensancties tegen tien Europese parlementsleden en academici, en tegen vier organisaties. Onder meer het Belgische Kamerlid Samuel Cogolati van Ecolo en Europarlementsleden als Reinhard Butikofer, Michael Gahler en Raphaël Glucksmann staan op de lijst. (Belga)

