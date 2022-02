Politiekorpsen in Amerikaanse staten bereiden zich voor op acties van vrachtwagenchauffeurs. Hoewel nog onduidelijk is hoe omvangrijk de protesten uitpakken, heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gewaarschuwd dat vanaf komende zondag mogelijk truckerskaravanen op gang komen die in maart zouden samenkomen in regeringscentrum Washington.

Net als in Canada zouden steden en belangrijke transportroutes kunnen worden verstoord. Sociale media staan bol van de plannen van Amerikaanse truckers die zeggen solidair te zijn met hun Canadese collega's, die zich door de overheid gedwongen voelen een coronavaccin te halen. Ook andere beroepsgroepen roeren zich.

Tot woede van de Canadese regering blokkeren vrachtwagens al dagen belangrijke grensovergangen naar de VS, met gevolgen voor de bevoorrading van vooral de auto-industrie. Donderdag werd een derde blokkade opgeworpen, in de centrale provincie Manitoba. Daarnaast zorgen truckers al een week of twee voor overlast in de hoofdstad Ottawa, waar de politie zegt harder op te gaan treden.

Volgens de Amerikaanse waarschuwing zijn er momenteel geen aanwijzingen voor geweldsuitbarstingen. Maar het risico bestaat dat hulpverleners, transport, overheids- en commerciële diensten ernstig worden verstoord, ook omdat mogelijk tegenprotesten volgen.

Het Canadese 'Vrijheidskonvooi' krijgt ook in Europa navolging. In Frankrijk zijn vrachtwagens op weg naar Parijs voor een protest, dat de autoriteiten in de hoofdstad hebben verboden. Ook België en Oostenrijk hebben een verbod afgekondigd voor de zelfverklaarde vrijheidsstrijders op wielen.

