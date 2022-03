De Amerikaanse NASA maakt zich op voor een eerste testvlucht van het Artemis-programma of de bemande terugkeer naar de Maan, vijtig jaar na de Apollovluchten. Ook Europa neemt hierin deel.

Het Europese ruimtevaartbureau ESA heeft immers met hoofdcontracant Airbus de servicemodule (ESM) gebouwd voor de Amerikaanse Orion die astronauten naar en van de Maan moet brengen. De Europese module zorgt voor lucht, elektriciteit, temperatuursregeling en voortstuwing van de capsule. Elke servicemodule telt ongeveer 20.000 onderdelen en zo'n 12 kilometer kabel, aldus ESA. Zij weegt zo'n 15 ton.

De cilindervormige ESM heeft een diameter en hoogte van 4 meter. Zij heeft vier zonnepanelen die zich over 19 meter uitstrekken om genoeg energie op te wekken en twee huishoudens van stroom te voorzien. Zij vervoert 8,6 ton brandstof om de hoofdmotor van Orion aan te drijven en 32 kleinere stuurraketten die het ruimtetuig op koers houden gedurende de reis heen en terug. De servicemodule gaat vrijwel de hele reis mee. Zij wordt vlak voor de terugkeer op Aarde afgestoten en verbrandt gecontroleerd in de dampkring.

Bij de ontwikkeling en bouw was ook België betrokken, met name voor grond-testinfrastructuur, een tankafscheidingswand en elementen voor de drukregeling. Deelnemende bedrijven zijn in het bijzonder Sonaca, Celestia Antwerp en Thales Alenia Space Belgium. De eerste ESM kreeg de naam Bremen mee. Op Cape Canaveral in Florida maakt de NASA zich ondertussen op voor een zogenoemde 'natte generale repetitie', één van de laatste tests waarbij de honderd met hoge de superraket SLS, die de Orion naar de Maan moet slingeren, met brandstof wordt voorzien.

De draagraket staat ondertussen klaar op lanceerplatfrm 39B Lukt de test, dan zal de NASA een officiële lanceerdatum voor Artemis-1 vaststellen. Bij die eerste missie naar de Maan zal de door Lockheed Martin gebouwde Orion onbemand zijn.

