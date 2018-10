Ook VN-noodhulpcoördinator voor Syrië houdt het voor bekeken

Volgens Egeland is die timing puur toeval. De topfunctionaris stapt op omdat hij zich vooral wil focussen op zijn andere job als hoofd van de hulporganisatie Norwegian Refugee Council (NRC).

'Ik heb besloten om eind november te vertrekken, terwijl mijn contract in september nog vernieuwd werd', stelt hij. 'Ik heb dit werk drie jaar lang gedaan. Het was een zeer afmattende job.'

Nieuwe fase

Egeland zei op een persconferentie in Genève dat er nog geen opvolger is aangeduid.

Er is volgens de Noorse diplomaat nog veel werk aan de winkel, die eraan toevoegde dat zijn vertrekdatum eind deze volgende maand nog onder voorbehoud is aangezien 'de oorlog een nieuwe fase ingaat'.

Hij is tevreden dat er de voorbije vijf weken in de Syrische regio Idlib geen luchtaanvallen hebben plaatsgevonden, waardoor er in de regio hulpmiddelen binnen konden voor de 3 miljoen burgers.

Volgens Egeland trekken de radicale Islamitische groeperingen zich terug uit Idlib, zoals afgesproken is in een Russisch-Turkse overeenkomst om een gedemilitariseerde bufferzone te creëren die bedoeld is om een aanval van de Syrische regeringstroepen te voorkomen.

Eerder deze week rapporteerde het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten dat de jihadisten nog niet geëvacueerd zijn.

Egeland waarschuwt dat de mensen in de noordwestelijke regio nog niet buiten gevaar zijn. 'In Idlib kan nog steeds een hevige strijd gevoerd worden', klinkt het.