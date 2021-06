Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, mag commerciële vluchten organiseren naar de ruimte.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor toestemminggegeven, zo heeft Virgin Galactic vrijdag aangekondigd.

'De FAA heeft de bestaande commerciële licentie van Virgin Galactic uitgebreid, om het bedrijf toe te laten om klanten naar de ruimte te vliegen', zegt het ruimtevaartbedrijf in een persbericht. De goedkeuring komt er volgens Virgin Galactic na een geslaagde testvlucht in mei. Toen werd een ruimtevliegtuig ('VSS Unity') met twee piloten aan boord met succes gelanceerd vanop de commerciële basis Spaceport America in de Amerikaanse staat New Mexico. Dat gebeurde vastgemaakt aan een moederschip, waarna de raket op zowat 14 kilometer hoogte werd gelost en op eigen kracht tot voorbij de grens van de ruimte vloog.

Jeff Bezos

De testvlucht in mei was de derde geslaagde ruimtevlucht voor het bedrijf. In de zomer wil het bedrijf een testvlucht uitvoeren met volledige bemanning, meldt topman Michael Colglazier. Virgin Galactic zou later dit jaar of volgend jaar de eerste klanten naar de ruimte willen laten reizen.

Concurrent Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Jeff Bezos, wil op 20 juli al van start gaan. Jeff Bezos zal samen met zijn broer Mark aan boord gaan van de 'New Shepard', samen met minstens één klant. De ruimtetoerist, van wie de naam nog niet werd bekendgemaakt, telde tijdens een veiling 28 miljoen dollar (23,4 miljoen euro) neer voor een zitje.

