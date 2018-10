Ook verdacht pakket voor Joe Biden

Het pakket werd in een postkantoor in de staat Delaware gevonden. De ontmijningsdienst werd erbij gehaald en die zette volgens de zender NBC een robot in. Ook de woning van Joe Biden werd doorzocht. Niemand werd gewond. Biden was vicepresident onder president Barack Obama. Hij wordt genoemd als mogelijke Democratische presidentskandidaat in 2020.

De voorbije dagen kregen verschillende personen in de Verenigde Staten een verdacht (bom)pakket in de bus. Alle staan ze te boek als critici van president Donald Trump en als favoriete schietschijven van de 'alt-right'-beweging (afkorting voor alternative right of 'alternatief rechts'): George Soros, Bill en Hillary Clinton, Barack Obama, John Brennan, Debbie Wasserman Schultz en Eric Holder, Maxine Waters, Andrew Cuomo en Kamala Harris.