Het kanaal van de Amerikaanse president Donald Trump op YouTube is 'voor minstens zeven dagen' geschorst.

Daarnaast werd een video verwijderd die ingaat tegen het beleid van YouTube, het videoplatform van internetgigant Google. 'Na onderzoek, en in het licht van de zorgen over het voortdurende geweldpotentieel' werd er content van Trumps kanaal verwijderd, klinkt het verder in een tweet van het bedrijf. Daarnaast is het voortaan onmogelijk nog te reageren op video's die Trump post, vanwege zorgen over de veiligheid.

Vorige week werden Trumps Facebook- en Instagram-accounts al geschorst, na de bestorming van het Capitool door een groep van zijn aanhangers. Twitter ging in de nasleep van die bestorming nog iets verder en verwijderde het account van Trump helemaal. Andere, kleinere sociale media zoals Snapchat en Twitch schorsten ook al tijdelijk het account van de president. CNN meldt dat YouTube niet ingaat op vragen om verdere details over het verwijderde materiaal. Het kanaal telt 2,77 miljoen abonnees.

