Ook Rusland stapt uit nucleair wapenverdrag

De VS verwijten Rusland al lang de overeenkomsten van het verdrag te schenden. Washington had de regering in Moskou begin december voor een ultimatum gesteld om opnieuw aan te knopen met de voorwaarden van het contract. Dat ultimatum verstreek vandaag.

Nieuwe nucleaire wapenwedloop?

Gisteren lieten de VS weten zich niet meer gebonden te voelen aan de voorwaarden van het contract. 'Dit maakt decennia van vooruitgang inzake nucleaire ontwapening ongedaan en kan een nieuwe nucleaire wapenwedloop ontketenen op Europees grondgebied', waarschuwde Pax Christi Vlaanderen daarop in een persmededeling.

'Een opzegging van het INF-verdrag is een directe veiligheidsbedreiging voor Europa', zegt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen. 'Het neemt alle beperkingen weg voor Rusland om grondkruisvluchtwapens te ontwikkelen, die in de eerste plaats gericht zullen zijn op Europa. Als de VS op hun beurt nieuwe nucleaire raketten ontplooien, zullen die wellicht op Europees grondgebied worden geplaatst. De Amerikaanse beslissing dreigt zo het openingssalvo te zijn van een Koude Oorlog 2.0 en te leiden tot een nieuwe nucleaire wapenwedloop op Europees grondgebied.'

Volgens Staes moeten de Europese landen dringende maatregelen nemen om deze nucleaire waanzin te de-escaleren. Ze moeten het VN-kernwapenverbod ratificeren en Amerikaanse kernwapens verwijderen van het Europees grondgebied.