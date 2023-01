Ook na zesde ronde geen voorzitter Huis van Afgevaardigden

Ook na de zesde stemronde in twee dagen tijd is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden er niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te kiezen. De Republikeinse fractievoorzitter Kevin McCarthy haalde weer niet de benodigde 218 stemmen. De leden van het Huis verdaagden de zitting tot donderdag 2 uur (Belgische tijd).

Ook na de zesde stemronde in twee dagen tijd is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden er niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te kiezen. De Republikeinse fractievoorzitter Kevin McCarthy haalde weer niet de benodigde 218 stemmen. De leden van het Huis verdaagden de zitting tot donderdag 2 uur (Belgische tijd).

McCarthy’s Republikeinse partij heeft met 222 leden de meerderheid en hij heeft, als iedereen meestemt, 218 stemmen nodig om de voorzitter te worden. Maar omdat een groep van zo’n twintig conservatieve Republikeinen telkens op iemand anders stemt, behaalt McCarthy tekens te weinig stemmen om voorzitter te worden. Een parlementslid uit Indiana onthield zich woensdag opnieuw, wat de drempel voor McCarthy eigenlijk op 217 stemmen legt.

Ex-president Donald Trump heeft alle Republikeinen opgeroepen op McCarthy te stemmen, maar woensdag stemden volgens Amerikaanse media in de zesde ronde twintig Republikeinen voor Byron Donalds, een conservatief uit Florida, zoals ze dat ook al in de vierde ronde deden Dinsdag mislukten zo in drie stemmingen de pogingen van McCarthy om voorzitter van het Huis te worden en de Democrate Nancy Pelosi op te volgen. De Democratische kandidaatvoorzitter Hakeem Jeffries heeft telkens alle Democraten in het Huis achter zich, maar heeft daarmee ook geen meerderheid van 218 leden. President Joe Biden noemde de problemen van de Republikeinen woensdag “beschamend”.

Het is de eerste keer in honderd jaar dat er meer dan één verkiezingspoging nodig is en een caucus zijn kandidaat niet in de eerste ronde kiest. De Republikeinen hebben sinds de midterms van november opnieuw de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. McCarthy werd naar voren geschoven als kandidaat-speaker, in opvolging van de Democrate Nancy Pelosi, maar krijgt te maken met rebellie van de extreemrechtse flank van zijn partij.

De leden kunnen pas worden beëdigd als er een nieuwe voorzitter is. Tot die tijd ligt het werk in het lagerhuis van het parlement voor onbekende tijd stil. Sommige Amerikaanse media stellen dat de impasse alleen kan worden doorbroken als McCarthy het opgeeft en een andere Republikein kandidaat-voorzitter wordt.