Ook na vierde ronde geen voorzitter Huis van Afgevaardigden

Voor de vierde keer in korte tijd is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden er niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te kiezen. De Republikeinse fractievoorzitter Kevin McCarthy haalde weer niet de benodigde 218 stemmen.

Zijn partij heeft met 222 leden de meerderheid en hij heeft 218 stemmen nodig om de voorzitter te worden. Maar omdat een groep van zo’n twintig conservatieve Republikeinen telkens op iemand anders stemt, behaalt McCarthy tekens te weinig stemmen om voorzitter te worden. Ex-president Donald Trump heeft alle Republikeinen opgeroepen op McCarthy te stemmen, maar woensdag stemden in de vierde ronde twintig Republikeinen voor Byron Donalds, een conservatief uit Florida.

Dinsdag mislukten zo in drie stemmingen de pogingen van McCarthy om voorzitter van het Huis te worden en de Democrate Nancy Pelosi op te volgen

De Democratische kandidaatvoorzitter Hakeem Jeffries heeft telkens alle Democraten in het Huis achter zich, maar heeft daarmee ook geen meerderheid van 218 leden.