Ook na negen stemrondes nog geen voorzitter van Amerikaans Huis van Afgevaardigden

Kort na de achtste poging heeft ook een negende stemronde in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geen voorzitter opgeleverd. Conservatieve dwarsliggers binnen de Republikeinse Partij blijven fractieleider Kevin McCarthy parten spelen. Zolang er geen ‘speaker’ verkozen is, kan het nieuw verkozen Huis zijn activiteiten niet opstarten.

McCarthy kreeg amper 200 van de benodigde 218 stemmen om voorzitter te worden. De Republikeinen beschikken met 222 zetels slechts over een krappe meerderheid in het lagerhuis, waardoor McCarthy zo goed als alle partijleden achter zich moet krijgen. Maar daar is de Republikein ook na de negende stemronde niet in geslaagd. De conservatieve dissidenten binnen zijn partij stemden op Byron Donalds (17 stemmen) en Kevin Hern (3).

De meeste stemmen gingen weer naar Hakeem Jeffries, die de steun heeft van alle 212 Democraten. Een tiende stemronde dient zich aan. Het is daarmee voor het eerst in 164 jaar dat het aanduiden van de voorzitter zo lang aansleept. In 1859 waren 44 stemrondes, verspreid over acht weken, nodig, vooraleer William Pennington als speaker gekozen werd.

De meest conservatieve Republikeinen blijven een tegenkandidaat steunen. Zo hebben Republikeinse volksvertegenwoordigers tijdens de achtste stemronde gestemd op Byron Donalds (17 stemmen) en Kevin Hern (2). Ook ex-president Donald Trump kreeg opnieuw één stem.

Alle 212 Democratische stemmen gingen naar Hakeem Jeffries.