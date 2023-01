Ook na acht stemrondes nog geen voorzitter van Amerikaans Huis van Afgevaardigden

Ook de achtste poging om een nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te kiezen, is donderdag op niets uitgedraaid. De patstelling tussen de Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy en de conservatie rebellen binnen de partij, kon niet worden doorbroken.

De Republikeinen beschikken met 222 zetels slechts over een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Om te worden verkozen tot ‘speaker’ moet McCarthy dus zo goed als alle partijleden achter zich krijgen. Maar McCarthy raakte tijdens de achtste ronde opnieuw niet verder dan 201 stemmen. Om tot ‘speaker’ te worden verkozen, is de steun van 218 parlementsleden nodig.

De meest conservatieve Republikeinen blijven een tegenkandidaat steunen. Zo hebben Republikeinse volksvertegenwoordigers tijdens de achtste stemronde gestemd op Byron Donalds (17 stemmen) en Kevin Hern (2). Ook ex-president Donald Trump kreeg opnieuw één stem.

Alle 212 Democratische stemmen gingen naar Hakeem Jeffries.