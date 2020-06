In Mexico drukken betogers hun woede uit nadat een man vermoedelijk vermoord werd door de politie.

Het gebeurde al meer dan een maand geleden, maar het was de wereldwijde verontwaardiging om de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd die de zaak deed bovendrijven.

Op 4 mei werd de 30-jarige bouwvakker Giovanni López opgepakt omdat hij geen mondkapje droeg, wat verplicht is in Ixtlahuacán, een kleine gemeente in de Mexicaanse deelstaat Jalisco. Zijn broer filmt de arrestatie, die gewelddadig verloopt. Kort daarna vernam zijn familie dat hij overleed. Zijn lichaam bleek tekenen van mishandeling te vertonen.

De familie vermoedde dat hij door de politie vermoord werd, maar kreeg geen duidelijkheid. Tot ook in Mexico de belangstelling groeit voor politiegeweld na de dood van de 46-jarige George Floyd in Minneapolis op 25 mei. Zo kwam de dood van Giovanni López onder de aandacht.

Sinds enkele dagen wordt fel betoogd in Guadalajara, de hoofdstad van Jalisco. 'Giovanni stierf niet, de staat vermoordde hem', scanderen betogers. Ze steken daarbij ook politiewagens in brand. Op zaterdag verzamelden nog eens honderden betogers aan het stadhuis van Guadalajara.

Het openbaar ministerie heeft inmiddels gezegd dat López overleed aan verwondingen toegebracht door de politie. De mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties in Mexico heeft de dood van Giovanni López veroordeeld en eist opheldering.

Bij de betogingen in Guadalajara gebeurt hetzelfde als in veel steden in Amerika dezer dagen: betogers die protesteren tegen politiegeweld worden op hun beurt buitenmatig hard aangepakt door de ordediensten. Dat de woede aan.

Inmiddels werd de politiechef van Ixtlahuacán gearresteerd, net als één van zijn bevelhebbers en een agent. De burgemeester blijkt de benen genomen te hebben.

De zaak legt de vinger op structurele problemen in Mexico. Meer dan 95 procent van de moorden wordt er nooit opgelost. Ook corruptie bij de veiligheidsdiensten is endemisch, net als excessief geweld.

Ook tal van bekende Mexicanen eisen inmiddels gerechtigheid voor de dood van Giovanni López, onder hen de gerenommeerde filmregisseur Guillermo del Toro: 'Een maand later zijn er nog steeds geen antwoorden en is er niemand gearresteerd. Dit is geen machtmisbruik. Het is moord', tweette hij.

