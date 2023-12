Ook Maine haalt Trump van stembiljet 

De Amerikaanse staat Maine haalt Donald Trump van het stembiljet bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken (‘Secretary of State’) van Maine, Shenna Bellows, donderdag (lokale tijd) beslist.

Verscheidene burgers en politici hadden in Maine verzet aangetekend tegen de kandidatuur van Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen. Twee weken geleden vond een hoorzitting plaats over de kwestie. Bellows besliste donderdag uiteindelijk om de voormalige president te weren bij de voorverkiezingen voor de rol die hij speelde bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ze baseert zich daarvoor op een bepaling in het veertiende amendement van de Amerikaanse grondwet waardoor functionarissen die betrokken waren bij “opstand of rebellie”, geen publiek ambt meer mogen bekleden.

De binnenlandminister van Maine, een Democrate, wijst er in haar beslissing op dat is aangetoond dat Trump maandenlang “een vals narratief van verkiezingsfraude gebruikte om zijn aanhangers op te hitsen en naar het Capitool te sturen om de certificering van de verkiezingen van 2020 en de vreedzame machtsoverdracht te verhinderen”.

De toenmalige president wist dat er een kans op geweld was en “moedigde het aan met opruiende retoriek”. “Ik neem deze beslissing niet lichtzinnig”, benadrukt Bellows. “Ik ben mij ervan bewust dat geen enkele Secretary of State ooit een presidentskandidaat van een stembiljet heeft geweerd op basis van het veertiende amendement. Ik ben mij er echter ook van bewust dat geen presidentskandidaat ooit betrokken is geweest bij een opstand.”

Ook in Colorado zou de oud-president niet kunnen meedoen aan de voorverkiezingen. Het hooggerechtshof van die staat besliste vorige week al dat Trump wegens het veertiende amendement in 2024 niet op het stembiljet mag staan. De Republikeinse partij ging in beroep tegen de beslissing in Colorado, waardoor het federale hooggerechtshof zich over de kwestie boog. Ook tegen de beslissing in Maine, is beroep mogelijk.

Gelijkaardige rechtszaken om de kandidatuur van Trump op basis van het veertiende amendement te blokkeren, mislukten in de staten Minnesota, New Hampshire en Michigan.