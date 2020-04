Verschillende gewezen Poolse presidenten en premiers weigeren deel te nemen aan de nakende presidentsverkiezingen en roepen de bevolking op tot een boycot.

Onder meer ex-presidenten Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski en Bronislaw Komorowski ondertekenden, net als zes oud-premiers, een open brief waarin ze de stemming op 10 mei, die door de coronacrisis louter per post zal worden georganiseerd, aanklagen. 'Verkiezingen moeten zo gehouden worden dat het geheim van de stemming verzekerd kan worden en er geen twijfel kan bestaan of het eerlijk verloopt', schrijven de gewezen toppolitici, die het over een 'pseudo-verkiezing' hebben.

'De stemming per post die er door de regerende conservatieve PiS-partij wordt doorgeduwd, kan niet garanderen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan', gaat het verder. De briefondertekenaars menen ook dat het organiseren van een verkiezing op een moment dat er een pandemie woedt, risico's inhoudt voor de volksgezondheid.

Eerder had Donald Tusk, gewezen voorzitter van de Europese Raad, al opgeroepen tot een boycot.

Polen had voor 10 mei presidentsverkiezingen uitgeschreven maar door de coronacrisis stelde de PiS-partij voor de verkiezing per post te organiseren. Dat lokte felle kritiek uit bij de oppositie, aangezien de hele stemprocedure in elke weken vanaf nul moest worden opgebouwd. Daarbij doken al snel organisatorische en juridische obstakels op. De wet die de stemming per post vastlegt, is nog niet in voege. Waarschijnlijk zal het Poolse parlement er zich volgende week, amper enkele dagen voor de vastgelegde datum, over uitspreken.

De huidige president Andrzej Duda (PiS) geldt als de grootste kanshebber om zichzelf op te volgen.

