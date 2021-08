Ook de stad Kunduz is zondagochtend in handen van de taliban gevallen. De groepering is bezig aan een snelle verovering van Afghanistan sinds de terugtrekking van de buitenlandse troepen.

Kunduz is de zesde grootste stad van het land en de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Ze telt 370.000 bewoners. De stad viel na hevige gevechten tussen de overheid en de fundamentalisten. De taliban had eerder op de dag al de hoofdstad van de provincie Sar-e Poel, in het noorden van het land, veroverd. Ze namen de zetel van de gouverneur en het hoofdkwartier van de politie in. De overheid schuilt in een gebouw van het leger, dat ook onder mortiervuur ligt.

Zaterdag veroverde de taliban al de stad Sjeberghan, de hoofdstad van de provincie Jowzjan in het noorden van het land. Vrijdag slaagde de fundamentalistische organisatie er de eerste keer in om een provinciehoofdstad te veroveren, meer bepaald Zaranj in het zuidwesten van het land.

Sinds de terugtrekking van de internationale strijdkrachten uit Afghanistan in mei is de fundamentalistische taliban aan een opmars bezig. De groepering heeft de voorbije maanden veel terrein gewonnen.

