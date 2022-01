De Japanese overheid heeft ook een tsunamialarm afgekondigd voor de kust aan de Stille Oceaan. Daarmee volgt Japan in het spoor van staten aan de andere kant van de Stille Oceaan zoals Verenigde Staten, Chili en de landen aan de Stille Oceaan.

Na de uitbarsting van de onderzeese vulkaan in de buurt van het eilandstaatje Tonga hebben ook de autoriteiten in Japan een tsunamialarm afgekondigd voor de kust aan de Stille Oceaan. Japanse media berichten zondagochtend dat aan kust van de noordoostelijke prefectuur Iwate en de zuidwestelijke Amami-eilanden vloedgolven van ongeveer een meter hoog geregistreerd zijn. Voorlopig zijn er geen meldingen van schade of gewonden. Bewoners worden opgeroepen uiterst voorzichtig te zijn.

Eerder hadden autoriteiten van landen aan de Stille Oceaan tsunamialarmen afgekondigd, nadat een onderzeese vulkaan nabij het koninkrijk Tonga zaterdag opnieuw is uitgebarsten. Het koninkrijk is getroffen door grote golven. Ook in Chili en de westkust van de VS is ondertussen een tsunamiwaarschuwing gegeven.

De grote uitbarsting van de Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai veroorzaakte een tsunami op Tonga. Lokale media op de eilandengroep berichtten over vloedgolven die overstromingen veroorzaakten, over as die op het eiland valt en telefoonverbindingen die zijn uitgevallen. De omvang van de schade is echter nog niet duidelijk.

Volgens het Australische meteorologische bureau is een tsunamigolf van 1,2 meter hoog waargenomen in Nuku'alofa, de hoofdstad van Tonga. De stad ligt aan de kust. De koning Tupou VI is geëvacueerd, vele van zijn onderdanen probeerden hogergelegen grond te bereiken.

De Nieuw-Zeelandse defensie zei de situatie in Tonga op te volgen en bereid te zijn om te helpen. Tot dusver is nog niet zo'n verzoek binnengelopen, aldus Radio New Zealand.

De autoriteiten in onder meer Samoa, Fiji en Nieuw-Zeeland kondigden een tsunamialarm af. Mensen kregen de raad om de kustgebieden te vermijden, aangezien daar sterke en ongewone stromingen kunnen zijn. 'Mensen in of nabij de zee moeten weg van het water, de stranden en kustgebieden en weg van havens, rivieren en mondingen', zei het rampenagentschap van Nieuw-Zeeland.

De vulkaan bevindt zich ongeveer 2.000 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland. Inwoners van dat land zeiden op socialemedia dat ze de uitbarsting konden horen. Op Twitter doen ook beelden de ronde waarop de uitbarsting vermoedelijk te zien is. De vulkaan barstte ook op vrijdag uit.

De vulkaan barstte meermaals uit in december, maar de uitbarsting van vrijdag zou tot zeven keer krachtiger zijn geweest dan de voorgaande.

