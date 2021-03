Rusland heeft zich bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2020 voor toenmalig president Donald Trump ingezet en geprobeerd diens tegenstrever Joe Biden te schaden en tweedracht te zaaien in het land.

Dat stellen de geheime diensten van de Verenigde Staten.

Pesident Vladimir Poetin en zijn regering hebben de pogingen tot beïnvloeding 'goedgekeurd en doorgevoerd', klinkt het in een dinsdag bekendgemaakt rapport van het bureau van Avril Haines, coördinator van de geheime diensten. Rusland steunde in zijn beïnvloedingscampagne volgens hetvrapport op zijn geheime diensten, staatsmedia, internettrollen en bondgenoten in Oekraïne.

Een van de belangrijkste strategieën van Moskou bestond erin Biden en zijn gezin in verband met Oekraïne van corruptie te betichten. Agenten van Rusland spraken daarvoor ook doelgericht Amerikanen aan die banden met de regering-Trump hadden, om een onderzoek tegen Biden op gang te laten brengen. Er zouden ook pogingen geweest zijn om functionarissen van de regering-Trump en media in die richting te manipuleren.

'Biden nadelig'

Rusland concentreerde zich in 2020 op desinformatie, maar in tegenstelling tot bij de verkiezingen van 2016 probeerde het niet de kiesinfrastructuur rechtstreeks te ondergraven. Moskou wou de perceptie van de kandidaten beïnvloeden, 'het vertrouwen in het Amerikaanse kiesstelsel ondergraven' en de tweedracht tussen de mensen in de VS versterken. Rusland beschouwde een zege van Biden als 'nadelig voor de Russische belangen'.

China daarentegen probeerde de verkiezingen niet te beïnvloeden. Volgens het rapport trachtte ook Iran de stembusgang te beïnvloeden. Teheran wou de kans op een herverkiezing van Trump verkleinen en de verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving aanwakkeren.

Dat stellen de geheime diensten van de Verenigde Staten.Pesident Vladimir Poetin en zijn regering hebben de pogingen tot beïnvloeding 'goedgekeurd en doorgevoerd', klinkt het in een dinsdag bekendgemaakt rapport van het bureau van Avril Haines, coördinator van de geheime diensten. Rusland steunde in zijn beïnvloedingscampagne volgens hetvrapport op zijn geheime diensten, staatsmedia, internettrollen en bondgenoten in Oekraïne. Een van de belangrijkste strategieën van Moskou bestond erin Biden en zijn gezin in verband met Oekraïne van corruptie te betichten. Agenten van Rusland spraken daarvoor ook doelgericht Amerikanen aan die banden met de regering-Trump hadden, om een onderzoek tegen Biden op gang te laten brengen. Er zouden ook pogingen geweest zijn om functionarissen van de regering-Trump en media in die richting te manipuleren. Rusland concentreerde zich in 2020 op desinformatie, maar in tegenstelling tot bij de verkiezingen van 2016 probeerde het niet de kiesinfrastructuur rechtstreeks te ondergraven. Moskou wou de perceptie van de kandidaten beïnvloeden, 'het vertrouwen in het Amerikaanse kiesstelsel ondergraven' en de tweedracht tussen de mensen in de VS versterken. Rusland beschouwde een zege van Biden als 'nadelig voor de Russische belangen'. China daarentegen probeerde de verkiezingen niet te beïnvloeden. Volgens het rapport trachtte ook Iran de stembusgang te beïnvloeden. Teheran wou de kans op een herverkiezing van Trump verkleinen en de verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving aanwakkeren.