Het Midden-Amerikaanse Honduras heeft ermee ingestemd asielzoekers uit Cuba en Nicaragua te ontvangen die door de Verenigde Staten zijn teruggestuurd. Ook Guatemala tekende eerder zo'n akkoord.

Mensen uit Cuba en Nicaragua die asiel willen aanvragen in de Verenigde Staten en via Honduras reisden moeten voortaan eerst bescherming vragen in Honduras. Als ze meteen aan de Amerikaanse grens opdagen zonder eerst bij Honduras aan te kloppen, dan kunnen de Amerikaanse autoriteiten hen terugsturen naar het Midden-Amerikaanse land, zo bericht Univision over een nieuw akkoord tussen de VS en Honduras.

Honduras wordt zodoende een zogenaamde 'veilig derde land', een begrip uit het vluchtelingenrecht. Eind juli sloot de Amerikaanse president Donald Trump al een gelijkaardig akkoord met Guatemala, een buurland van Honduras. Guatemala kan in theorie ook teruggestuurde asielzoekers uit El Salvador, Honduras en elders in Latijns-Amerika ontvangen.

In Europa kunnen asielzoekers ook teruggestuurd worden naar het land waar ze eerst de Europese Unie binnenkwamen, onder de zogenaamde Dublin-regels. Europa sloot in 2015 een gelijkaardige overeenkomst met Turkije.

De deal die de Amerikaanse president Donald Trump sloot met zijn Hondurese evenknie Juan Orlando Hernandez is controversieel omdat Honduras een van de hoogste moordcijfers ter wereld torst.