Een voormalig Belgisch huurling bij de Katangese luchtmacht (Avikat), de Belgische piloot Roger Bracco, gelooft niet in de mogelijkheid dat de Belgische huursoldaat Jan Van Risseghem het vliegtuig van toenmalig VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld heeft neergeheeld.

Dat heeft hij verklaard in een gesprek met Belga. Eerder waren ook andere gepensioneerde militaire piloten al tot die conclusie gekomen.

Volgens Bracco was de oorzaak van de crash te wijten aan 'een menselijke fout' van de bemanning van de DC-6 van de Zweedse maatschappij Transair. Het toestel stortte neer in de nacht van 17 op 18 september 1961, nabij de luchthaven van Ndola, in het huidige Zambia. De zestien inzittenden kwamen allen om het leven, onder wie de tweede secretaris-generaal uit de geschiedenis van de Verenigde Naties, de Zweed Dag Hammarskjöld, die op missie was in Congo.

'Het is totaal onmogelijk (dat de Fouga van Avikat vanaf de luchthaven van Kolwezi het Zweedse toestel neergehaald heeft). Er was geen begeleiding. Zijn autonomie liet hem niet toe dat te doen, 's nachts, zonder radar', aldus Bracco. 'De Fouga was enkel uitgerust met een vizier om gronddoelwitten aan te vallen, overdag.'

De 86-jarige Bracco verbleef een eerste keer in Katanga van juli 1961 tot februari 1963 en vloog met verschillende types vliegtuigen van Avikat. Vervolgens moest hij vluchten naar Angola, om in de jaren daarna naar Congo terug te keren.