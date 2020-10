Tussen Turkije en Frankrijk is de voorbije dagen een diplomatieke rel ontstaan na kritische opmerkingen die de Franse president Emmanuel Macron had gemaakt over de islam.

Diplomatieke rel

President Recep Tayyip Erdogan roept de Turken opgeroepen om Franse producten te boycotten. 'Net zoals in Frankrijk sommigen "koop geen Turkse merken" zeggen, spreek ik van hieruit tot mijn landgenoten: let vooral niet op Franse merken en koop ze niet', zei Erdogan in een toespraak in Ankara. Tussen Turkije en Frankrijk is de voorbije dagen een diplomatieke rel ontstaan na kritische opmerkingen die de Franse president Emmanuel Macron had gemaakt over de islam. In een tv-toespraak had de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de geestelijke gezondheid van zijn Franse ambtgenoot ter discussie gesteld. De Franse president had gewaarschuwd tegen islamisme na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty.Afgelopen weekend werd in verscheidene landen van het Midden-Oosten, waaronder Qatar en Koeweit, reeds opgeroepen om Franse producten te boycotten, nadat de Franse president Emmanuel Macron had verzekerd dat hij geen afstand zou nemen van de karikaturen van de profeet Mohammed, die verboden zijn in de islam.