‘Ook Democraten erkennen: Trumps muur is nodig tegen illegale immigratie’

Zelfs fervente tegenstanders achten het oprichten van hekken en muren toch noodzakelijk. Dat moet te denken geven, schrijft Robbert de Witt (EW).

Kinderachtig en voorspelbaar natuurlijk van Donald Trump, om excuses te eisen van Joe Biden. De president van de Verenigde Staten kondigde donderdag aan dat een deel van de muur op de grens van de Verenigde Staten en Mexico toch zal worden voltooid, omdat het geld nu eenmaal al was toegewezen. Het gaat om een afscheiding van 32 kilometer lang, onderdeel van het plan van zijn voorganger Trump om de gehele grens af te sluiten voor illegale migratie vanuit Mexico.

Trump vroeg zich vervolgens in een online berichtje af of de president zich zou verontschuldigen tegenover hem ‘en Amerika omdat hij zo lang niets heeft gedaan. Ik wacht op zijn excuses.’

Laat het maar aan Trump over om zijn opvolger en – omdat hij voorloopt in de Republikeinse peilingen – waarschijnlijk tegenstander bij de komende presidentsverkiezingen te wijzen op inconsistent gedrag. Biden beloofde in zijn campagne vier jaar geleden dat hij nog geen meter verder zou laten bouwen aan de muur als hij zou worden verkozen. Een grensmuur was volgens de Democraat ‘geen serieuze oplossing’ tegen illegale immigratie.

Nu zegt hij dus dat hij niet anders kan. Vermoedelijk als poging om gezichtsverlies te voorkomen. Want zijn minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas zei juist dat er een ‘dringende noodzaak is’ om een fysieke afscheiding op te richten aan de Amerikaanse zuidgrens.

De Verenigde Staten zuchten net als veel Europese landen onder illegale immigratie. Volgens de Mexicaanse autoriteiten arriveerden de afgelopen week dagelijks ongeveer tienduizend migranten, voornamelijk uit Zuid- en Midden-Amerika.

De burgemeester van New York, Eric Adams – een partijgenoot van Biden – zegt dat zijn stad het aantal immigranten niet meer aankan. Sinds vorig jaar kwamen er honderdduizend aan in de metropool, en alleen al de huisvestingskosten lopen op tot 12 miljard dollar in de komende drie jaar. Adams is deze week in Mexico, Colombia en Ecuador om daar migranten te ontmoedigen naar de Verenigde Staten af te reizen.

Hekken en muren oprichten is een voor velen moeilijk te accepteren oplossing om iets te doen aan de groeiende aantallen migranten die de Verenigde Staten – of Europa – hopen te bereiken. Maar dat zelfs fervente tegenstanders ervan, zoals de Democraten in Amerika, dit toch noodzakelijk achten, moet te denken geven.



