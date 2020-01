De optocht in Polen die gericht is tegen de juridische hervormingen in het land wordt bijgewoond door advocaten en rechters uit meer dan tien landen.

Een aantal individuele Belgische magistraten neemt zaterdag deel aan een stille mars in het Poolse Warschau.

Volgens Amnesty International zullen ook rechters van onder meer Nederland, Oostenrijk, Estland, Hongarije, Frankrijk en Denemarken zaterdag meelopen.

De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht staat onder druk in Polen. Sinds de regerende conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) er in 2015 aan de macht kwam, is ze bezig met een grootschalige hervorming van justitie. Zo werd onlangs nog een wetsvoorstel goedgekeurd door het Lagerhuis, dat voorziet in sancties voor rechters die de benoeming van een andere rechter wettelijk op losse schroeven zouden zetten.

Hetzelfde geldt voor 'activiteiten met een politiek karakter' of activiteiten 'die het goed functioneren van het gerechtelijk systeem kunnen schaden'.

