Ook Belgen worden nu geëvacueerd uit Soedan 

Bij verscheidene evacuatie-operaties in Soedan worden ook Belgen geëvacueerd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zondag via Twitter.

‘In Soedan zijn in samenwerking met Frankrijk en Nederland verschillende operaties aan de gang om Europese onderdanen, onder wie Belgen en rechthebbenden zo snel mogelijk te evacueren’, tweet de Belgische minister van Buitenlandse zaken.

In Soedan zijn in samenwerking met Frankrijk 🇫🇷 en Nederland 🇳🇱 verschillende operaties aan de gang om Europese onderdanen, waaronder Belgen en rechthebbenden, zo snel mogelijk te evacueren. Al onze diensten worden gemobiliseerd om hen te helpen. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) April 23, 2023

‘Al onze diensten worden gemobiliseerd om hen te helpen’, klinkt het. ‘We nodigen Belgen en rechthebbenden in Soedan die dat nog niet hebben gedaan, om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze diplomatieke post’, voegt ze eraan toe in een tweede tweet.

In Soedan bevinden zich 42 Belgen en rechthebbenden (de leden van het kerngezin), meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder. De woordvoerder herhaalde zondag dat Buitenlandse Zaken in contact staat met Europese lidstaten die aanwezig zijn in het land.

Eerder op de dag was al bekendgeraakt dat Frankrijk een ‘snelle evacuatieoperatie’ opstart om landgenoten en diplomatiek personeel te evacueren uit Soedan. Parijs zorgt daarbij ook voor de evacuatie van burgers uit andere Europese landen, klonk het. Nadien meldde Nederland dat de eerste Nederlanders zondag geëvacueerd worden bij een internationale evacuatieoperatie. Ook Italië probeert zijn burgers uit Soedan weg te krijgen.

Het gewapende conflict in het Afrikaanse land tussen het reguliere leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) is zaterdag zijn tweede week ingegaan.