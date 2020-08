Bij de enorme ontploffing in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn meer dan honderd mensen, waaronder een Belg, om het leven gekomen en meer dan 4000 personen gewond geraakt. Het gaat nog maar om een voorlopige balans, zo benadrukte het ministerie van Volksgezondheid.

Gisterenavond vond er in de Libanese hoofdstad een enorme explosie plaats. De tussentijdse balans is zwaar. Volgens de meest recente balans zijn er minstens 73 mensen overleden en 4000 mensen gewond. Onder de zware dodentol zit er ook een landgenoot, zo meldt de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Karl Lagatie. Ook de Belgische ambassade heeft zware materiële schade opgelopen.

De ontploffing heeft niet alleen een deel van de haven verwoest, maar ook een aangrenzend deel van de stad. Zelfs op kilometers afstand is er schade aan onder meer gebouwen. 'Het is een ramp in elke zin van het woord', aldus minister van Volksgezondheid Hamad. 'De ziekenhuizen in de hoofdstad liggen allemaal vol met gewonden.' Hamad riep ook op om andere gewonde personen naar ziekenhuizen in de buitenwijken te brengen. De premier van Libanon, Hassan Diab, heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd en een onderzoek naar de feiten aangekondigd.

Hulp van bondgenoten

Verder riep de premier Libanons bondgenoten op om hulp. 'Ik doe een dringend beroep op alle vriendelijke en broederlijke landen die van Libanon houden om aan onze zijde te staan en ons te helpen onze diepe wonden te helen', aldus Diab.

De Verenigde Staten staan klaar om Libanon te hulp te schieten, zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag. Het incident vormt een 'extra uitdaging in een tijd van reeds diepe crisis', aldus Pompeo. 'De Verenigde Staten staan klaar om Libanon te helpen', zei president Donald Trump later. 'Het ziet er uit als een vreselijke aanval.' Volgens Trump zouden Amerikaanse militaire experts denken dat het gaat om 'een soort bom', maar de Libanese autoriteiten stelden vast dat het om opgeslagen, explosief materiaal ging dat ontploft is.

De Franse president Emmanuel Macron ontmoette dinsdagavond zijn Libanese collega, Michel Aoun, om 'zijn steun en die van Frankrijk' te uiten. Macron kondigde daarbij de levering aan van 'Franse hulp en middelen'. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat het onderzoekt welke steun Duitsland 'onmiddellijk' kan bieden. Op datzelfde platform zei de Britse premier Boris Johnson dat het Verenigd Koninkrijk elke mogelijke vorm van steun zal bieden. Ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegde steun toe aan het 'veerkrachtige' Libanese volk. De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft Libanon hulp aangeboden bij de zoek- en reddingsoperaties. Ook het Libanese Rode Kruis kan rekenen op steun uit Nederland.

Hulp uit onverwachte hoek

Voormalig aartsvijand Israël heeft de regering van Libanon medische goederen en andere humanitaire hulp aangeboden voor de Libanese hoofdstad Beiroet. Israël liet in een verklaring weten dat in opdracht van de ministers van Defensie (Benny Gantz) en Buitenlandse Zaken (Gabi Ashkenazi) via diplomaten van andere landen hulp is aangeboden aan Libanon.

Het aanbod vanuit Israël is uitzonderlijk. Israël en Libanon onderhouden geen diplomatieke betrekkingen. Syrië, aartsvijand van Israël, heeft van oudsher een grote invloed in Libanon. Ook is de in Libanon belangrijke militante sjiitische beweging Hezbollah fel anti-Israël.

Er zouden ook speculaties zijn dat Israël achter de explosie zou zitten, maar dat ontkent de minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi stellig. De explosie was een 'ongeluk veroorzaakt door een brand', klinkt het. 'Ik zie geen reden om de berichten uit Beiroet (over de explosie, nvdr.) niet te geloven.'

Ambulances doorlaten

Lokale media verspreidden beelden van mensen die onder het bloed zitten, omdat ze bedolven werden door puin. Het Rode Kruis is met meer dan 30 teams ter plaatse, en roept via Twitter mensen op om de ambulances door te laten. Ook het Libanese leger brengt gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen.

'Ontploffing te voelen tot in Cyprus'

De enorme ontploffing zou mogelijk veroorzaakt zijn door explosieven die jaren geleden in beslag waren genomen en opgeslagen waren in een pakhuis, zei het hoofd van de Libanese veiligheidsdiensten Abbas Ibrahim tijdens interviews met tv-zenders. Volgens de Libanese minister van Binnenlandse Zaken gaat het om 'grote hoeveelheden ammoniumnitraat', meldt de Britse krant The Guardian.

'De betrokken diensten voeren een onderzoek uit en zullen de oorzaak bepalen', aldus Ibrahim nog. Volgens The Guardian was de ontploffing te voelen tot in Cyprus. Nog volgens die krant zouden ziekenhuizen in de problemen komen nu tientallen mensen daar naartoe worden gebracht, maar niet verzorgd kunnen worden omdat delen van het ziekenhuis beschadigd zijn.

Op Twitter heeft het Libanese Rode Kruis opgeroepen om bloed te doneren en om enkel naar het noodnummer te bellen voor 'kritieke of ernstige' gevallen.

Belgische ambassade ook beschadigd

Het gebouw van de Belgische ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet is beschadigd bij de ontploffing. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin op Twitter. 'Twee collega's en twee familieleden liepen lichte verwondingen op door rondvliegend glas.'

'Ik heb met de ambassade van Libanon in Brussel gebeld om de solidariteit van België te betuigen en om onze hulp aan te bieden zodat het land de gevolgen van de vreselijke explosie in #Beiroet te boven komt.' Buitenlandse Zaken meldt ook dat het

Ook andere landen melden schade of gewonden. Vijf mensen die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade in Beiroet zijn gewond geraakt door de explosie. Het gaat om twee medewerkers van de ambassade en drie partners van medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van hen raakte zwaargewond. De vier anderen raakten lichtgewond. Alle vijf de slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit.

Ook personeel van de Duitse ambassade raakte gewond, zo meldt het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, zonder te vermelden om hoeveel slachtoffers het gaat en wat hun toestand is. De Finse regering twittert dan weer dat het gebouw van de Finse ambassade zwaar beschadigd is maar dat er vooralsnog geen melding is van gewonden.

Ook verschillende soldaten van de VN-missie in Libanon (Unifil), wier schip aangemeerd lag in de haven van Beiroet, zijn dinsdag gewond geraakt bij de explosie. Dat meldt de missie.

'De gewonde soldaten, onder wie enkele er erg aan toe zijn, werden naar het ziekenhuis gebracht', klinkt het. Er werd geen informatie gegeven over de identiteit en/of nationaliteit van de slachtoffers.

