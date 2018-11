Ook Angela Merkel pleit voor Europees leger

Merkel zei dat tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg.

Ze is naar het parlement gekomen voor een debat over de toekomst van Europa. Ze analyseerde dat de Europese landen alleen met vereende krachten sterk voor de dag kunnen komen op het wereldtoneel. 'De tijden dat we anderen blindelings konden vertrouwen, is voorbij', zei Merkel, zonder de Verenigde Staten bij naam te noemen. 'We moeten ons lot meer in eigen handen nemen als we als gemeenschap willen overleven.'

Merkel vindt daarom dat de EU ervan moet afstappen om op het vlak van buitenlands beleid met unanimiteit te beslissen. Tegelijk - en dat was meteen het grote nieuws van haar tussenkomst - vindt de Duitse bondskanselier dat de EU moet werken aan 'een echt Europees leger'.

Zo'n eengemaakt leger moet de wereld tonen dat de Europese landen nooit meer oorlog zullen voeren met elkaar, legde Merkel uit, maar mag niet als een concurrent voor de NAVO gezien worden. 'Neen, dit is een aanvulling op de NAVO, ik wil het bondgenootschap niet ter discussie stellen.'

Discussie

Vorige week riep de Franse president Emmanuel Macron reeds Europa op om zich te bewapenen en een eigen leger op te richten om 'ons te beschermen ten aanzien van China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten van Amerika'. Hij verwees daarbij naar de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit het nucleaire ontwapeningsverdrag.

Die uitspraken werden hem niet in dank afgenomen door de Amerikaanse president Donald Trump. Die haalde vandaag in een reeks tweets opnieuw uit naar Macron en zijn plan.

'Emmanuel Macron stelt voor om een eigen leger te bouwen om Europa te beschermen tegen de VS, China en Rusland. Maar het was Duitsland in WOI en WOII - hoe is dat uitgedraaid voor Frankrijk? Ze begonnen Duits te leren in Frankrijk voordat de VS kwamen. Betaal voor NAVO of niet', schreef hij op Twitter.

De Republikeinse president dringt er al langer bij de Europese landen op aan om hun militaire uitgaven aan de NAVO te verhogen, omdat de VS het grootste deel op zich nemen.

Trump spotte ook met de 'lage populariteit' van Macron. 'Het probleem is dat Emmanuel last heeft van zeer lage populariteitscijfers in Frankrijk, 26 procent, en een werkloosheidscijfer van bijna 10 procent. Hij probeert gewoon van onderwerp te veranderen', aldus de president.

In een volgende tweet voegde hij 'MAKE FRANCE GREAT AGAIN' er nog aan toe, verwijzend naar zijn campagneslogan 'Make America great again'.