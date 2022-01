De Verenigde Naties hebben een noodsignaal waargenomen uit Tonga. De balans van de zware vulkaanuitbarsting blijft ook dinsdag onduidelijk.

Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) van de Verenigde Naties zegt dat er geen contact was met de Ha'apai, een eilandengroep die deel uitmaakt van Tonga, sinds de uitbarsting van de vulkaan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai zaterdag. OCHA zegt dat er vooral ongerustheid is over twee kleine lagergelegen eilanden, Mango en Fonoi. Er werd een actief noodsignaal waargenomen vanuit Mango. 'Communicatie blijft de grootste uitdaging, het internet en internationale telefoonverbindingen werken nog steeds niet', zegt OCHA. 'Satelliettelefoons zijn het enige betrouwbare communicatiemiddel met de buitenwereld. Maar ook op die kan niet altijd vertrouwd worden'.

Satellietbeelden tonen grote schade op de westelijke stranden van hoofdeiland Tongatapu. Verschillende resorts en huizen zijn vernield of zwaar beschadigd, zegt OCHA. Door de moeilijke communicatie is het op dit moment nog altijd niet mogelijk om de situatie en humanitaire noden volledig in kaart te brengen, klinkt het ook. 'De regering van Tonga onderzoekt wat de noden zijn.'

De vulkaanuitbarsting leidde tot bevingen en een tsunami die tot Alaska, Japan en Zuid-Amerika reikte.

