Een groot deel van de bosbranden in het oosten van Australië zijn zaterdag geblust door de onweersbuien die vrijdag zijn gestart, maar andere branden blijven ravage aanrichten in het zuiden en zuidoosten van het land.

Dat melden de autoriteiten.

Er woeden zaterdag nog 75 branden, terwijl dat er een paar dagen geleden nog 100 waren, meldt de landelijke brandweer van New South Wales (NSW). Die staat is de dichtbevolkte en het meest getroffen door de ramp.

'Er blijft regen vallen op bepaalde zones met bosbranden', klinkt het. De 'gunstige omstandigheden' van de regen en de lagere temperaturen helpen de branden onder controle te krijgen.

In het noorden van het land, in de staat Queensland, veroorzaakte het hevige onweer in de nacht van vrijdag op zaterdag overstromingen. Verschillende wegen zijn afgesloten, maar er zijn voorlopig geen slachtoffers gemeld.

Na een lange periode van droogte en uitzonderlijk hoge temperaturen, viel er op sommige plaatsen in de buurt van de bosbranden de hoogste neerslag in tien jaar tijd.

Er zijn nog verschillende branden niet onder controle in het zuiden van NSW en de aangrenzende staat Victoria. De weerdiensten voorspellen ook voor zondag en maandag hevige regenval waardoor gehoopt wordt dat die de branden zal doven.

Op het eiland Kangaroo Island, waar zich een unieke fauna en flora bevindt, woedt er nog een hevige brand. Er kwam daar al een groot deel van de vogels, koala's en andere buideldieren om.

Bij de bosbranden stierven in totaal al minstens 28 mensen. Ongeveer 2.000 huizen zijn verwoest. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie nog kan verslechteren aangezien de zomer nog niet ten einde is.

