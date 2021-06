De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zijn woensdag iets na de middag aan hun langverwachte ontmoeting in het Zwitserse Genève begonnen. De twee wereldleiders schudden elkaar kort de hand voor de start van hun gesprek.

De twee mannen kwamen bij de Villa La Grange aan met enkele minuten verschil. Ze werden in de villa verwelkomd door de Zwitserse president Guy Parmelin, die hen geluk toewenste voor wat naar alle verwachtingen een gespannen gesprek wordt. 'Het is altijd beter om elkaar face to face te zien', zei Biden bij aanvang. Poetin drukte dan weer de hoop uit dat het een 'productieve ontmoeting' wordt. Verwacht wordt dat de ontmoeting langer dan vier uur kan

In eerste instantie wonen hun ministers van Buitenlandse Zaken de ontmoeting bij, maar daarna spreken Biden en Poetin alleen met elkaar. De villa staat op een heuvel aan de zuidoostelijke oever van het meer van Genève. Aan de andere kant van het meer, in Versoix, hielden in november 1985 hun voorgangers Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan een historische top die weinig concreets opleverde maar wel duidelijk maakte dat het duo het goed met elkaar kon vinden.

