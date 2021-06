De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin hadden woensdagnamiddag een 'constructieve ontmoeting' langs het meer van Genève.

Tijdens die ontmoeting kwamen ze overeen dat hun ambassadeurs kunnen terugkeren naar hun standplaats. Dat heeft de Russische president aangekondigd na afloop van die ontmoeting. 'Wanneer ze terugkeren is een zuiver technische kwestie.'

Naar aanleiding van de groeiende spanningen tussen de beide landen waren de ambassadeurs in Moskou en Washington eerder dit jaar naar hun vaderland teruggekeerd. Dat ze nu terugkeren, geldt als een teken van de-escalatie tussen Moskou en Washington.

De Russische ambassadeur Anatoli Antonov werd drie maanden geleden uit Washington teruggeroepen voor overleg. Dat gebeurde nadat Biden in een interview Poetin als 'killer' had omschreven. Daarnaast legde de Amerikaanse regering nieuwe sancties op tegen Rusland vanwege een cyberaanval en inmenging bij de verkiezingen.

Rusland ontkende die beschuldigingen en trof tegensancties tegen onder meer Amerikaanse diplomaten. De Russische buitelandminister drong er bij de Amerikaanse ambassadeur John Sullivan op aan dat hij Moskou zou verlaten.

Geen vijandigheid

De komende dagen starten de twee ministereis van Buitenlandse Zaken gesprekken over een 'brede samenwerking'. Die zullen onder meer gaan over cybersecurity en de mogelijkheid om te onderhandelen over ontwapening.

'Er was geen enkele vijandigheid', zei Poetin tijdens de persconferentie. 'Op veel kwesties lopen onze meningen uiteen, maar de twee partijen heben het verlangen aangetoond om elkaar te begrijpen en te zoeken naar middelen om de posities dichter bij elkaar te brengen.'

Poetin verdedigt opsluiting van Kremlincriticus Navalny

De Russische president Vladimir Poetin vindt dat de opsluiting van de belangrijkste oppositiepoliticus in zijn land, Aleksej Navalny, gerechtvaardigd is. Navalny heeft bewust Russische wetten genegeerd, meent Poetin. Dat zei hij tijdens de persconferentie na afloop van zijn ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden.

Nadat Navalny afgelopen zomer vergiftigd werd, naar alle waarschijnlijkheid door de Russische geheime diensten, verbleef hij lange tijd in een Berlijns ziekenhuis. Na zijn terugkeer in Rusland heeft hij een video gepubliceerd die op het Kremlin niet in de smaak viel, en hij is zich niet komen melden bij de Russische diensten terwijl hij herstelde in Berlijn. 'Hij heeft gedaan wat hij wou', zei Poetin, die eraan toevoegde dat zijn tegenstander bereid was om opgepakt te worden. Dat alles zei Poetin zonder Navalny bij naam te noemen.

Vanwege de veroordeling legden de Europese Unie en de Verenigde Staten sancties op aan Russische vertegenwoordigers.

Tijdens de persconferentie kreeg Poetin ook vragen over de mensenrechtensituatie. Vooraf had Biden aangekondigd dat hij die ter sprake zou brengen. Poetin verwees echter naar de situatie in de Verenigde Staten, door de Amerikaanse gevangenis in Guantanamo aan te halen als illegaal en een bewijs van mensenrechtenproblemen in het Westen. 'We hebben de hele mensenrechtenkwestie besproken', zei Poetin, maar hij vernoemde geen punten waarover ze het daar akkoord waren.

Aparte persconferenties

De Amerikaanse delegatie meldt dat het gesprek uiteindelijk 3 uur en 21 minuten duurde, minder dus dan de vier à vijf uur die aanvankelijk in het vooruitzicht waren gesteld. Het was de eerste keer dat de twee elkaar zagen sinds Biden begin dit jaar Amerikaans president werd.

Biden verliet de villa waar het gesprek gehouden werd als eerste, iets voor 17.30 uur. Na afloop van de top zullen de beide wereldleiders aparte persconferenties houden: eerst Poetin, dan Biden.

De twee spraken eerst goed anderhalf uur onderling in de Villa La Grange, aan het meer van Genève. Daarna volgden besprekingen in een uitgebreider format. Die duurden ongeveer even lang. Iets na 17.00 uur werd alles afgerond.

