De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben elkaar zondag de hand geschud aan de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

Trump zette daarbij als eerste Amerikaanse president in functie ooit voet op Noord-Koreaanse bodem.

Onmiddellijk na de eerste begroeting wandelden Trump en Kim naar het Noord-Koreaanse grondgebied, waar ze elkaar voor een tweede keer de hand hebben geschud. Meteen daarna keerden de twee terug om de ontmoeting verder te zetten in Zuid-Korea. 'Het is goed om u opnieuw te zien. Ik had niet verwacht u op deze plaats te ontmoeten', zo verklaarde Kim aan Trump.

De Amerikaanse president liet dan weer verstaan dat hij zeer trots was omdat hij de kans kreeg om - slechts heel even - het Noord-Koreaanse grondgebied te betreden. 'Het was me een hele eer om over die lijn te stappen.' Trump hintte ook op een bezoek van Kim aan de VS. Toen een journalist vroeg of zoiets tot de mogelijkheden behoorde, antwoordde de president met: 'Ik zal hem meteen uitnodigen'. Er heeft nog nooit een Noord-Koreaanse leider de VS bezocht. Daarna trokken Trump en Kim zich terug voor een gesprek.

De ontmoeting tussen de beide leiders, die rond 15.50 uur (lokale tijd) plaatsvond in Panmunjom, werd pas op het allerlaatste moment georganiseerd. Donald Trump was in de regio naar aanleiding van de G20-top, die plaatsvond in de Japanse stad Osaka.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag ongeveer een uur samengezeten met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het gesprek werd even voor 17.00 uur (lokale tijd) afgesloten, zo melden Amerikaanse media.

Het gesprek tussen de drie leiders vond plaats aan de Zuid-Koreaanse kant van de grens. Meteen na het einde van het gesprek stak Kim opnieuw de grens over.

Trump: 'Nucleaire onderhandelingen worden heropgestart'

De VS en Noord-Korea zijn overeengekomen om de nucleaire onderhandelingen, die in februari in het slop waren geraakt na de mislukte top in de Vietnamese stad Hanoi, weer op te starten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump na afloop van het overleg meegedeeld, zo melden Amerikaanse media.

'We hebben net een zeer, zeer goede ontmoeting gehad met Kim', verklaarde Trump na afloop van het onderhoud in Panmunjom, dat ongeveer een uur duurde. 'We hebben afgesproken dat we elk een team zullen aanduiden om de details uit te werken.'

Volgens Trump moeten zij binnen de twee tot drie weken aan hun werkzaamheden beginnen. Al waarschuwt de Amerikaanse president dat het niet de bedoeling is om overhaast te werk te gaan. 'Het gaat niet om snelheid', verklaarde hij. 'Niemand weet hoe het zich zal ontwikkelen.' Daarnaast bevestigde Trump ook dat hij de Noord-Koreaanse leider heeft uitgenodigd om 'op een dag' een bezoek te brengen aan de VS.

Trump: 'Koreaans schiereiland is extreem vreedzaam sinds eerste ontmoeting met Kim'

Bij zijn aankomst, vlak voor de ontmoeting liet Trump uitschijnen dat het dankzij zijn beleid 'extreem vreedzaam' in de regio is geworden.

Trump werd met een Amerikaanse legerhelikopter naar de gedemilitariseerde zone gebracht. Hij kreeg samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in een korte rondleiding in het gebied. Er werd ook een bezoek gebracht aan Zuid-Koreaanse militairen en aan een Zuid-Koreaanse observatiepost die uitkijkt op Noord-Korea.

Trump verklaarde dat de spanningen op het Koreaanse schiereiland fel zijn afgenomen sinds hij een jaar geleden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst ontmoette in Singapore. 'Er was hier een groot conflict voor onze eerste ontmoeting. Nu is het extreem vreedzaam. Het is een compleet andere wereld', zo verklaarde de president volgens de Amerikaanse media. 'Het was hier gevaarlijk, zeer, zeer gevaarlijk. Na onze eerste top is al het gevaar geweken.'

Trump: 'Noord-Koreanen willen mij graag ontmoeten'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft 'veel zin' in een ontmoeting met Donald Trump. Dat heeft de Amerikaanse president zondag zelf gesteld in aanloop naar de ontmoeting. Trump nodigde Kim uit om elkaar te ontmoeten in de gedemilitariseerde zone tussen Zuid- en Noord-Korea.

'We zullen zien wat er gebeurt. Het is niet gemakkelijk', verklaarde de Amerikaanse president tijdens een speech voor bedrijfsleiders in Seoel. 'Ik geloof dat de Noord-Koreanen een ontmoeting wensen', stelde hij eerder al. Trump verklaarde niet of de Noord-Koreaanse leider al formeel zijn uitnodiging aanvaard heeft.

Zaterdag bood de Republikein Kim onrechtstreeks aan hem zondag in de gedemilitariseerde zone de hand te schudden en 'hallo' te zeggen.

Trump en Kim hebben elkaar al twee keer ontmoet, de eerste keer in Singapore en later in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De tweede ontmoeting draaide uit op een sisser. Trump en Kim kortten hun verblijf in Hanoi in, en kwamen zelfs niet met een gemeenschappelijke verklaring omdat ze geen akkoord konden vinden over de ontmanteling van de nucleaire programma's van Pyongyang, in ruil voor het opheffen van de sancties. Noord-Korea voert sindsdien de druk weer op.