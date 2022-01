De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zal vrijdag in het Zwitserse Genève zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoeten. Dat heeft een medewerker van het Amerikaanse ministerie meegedeeld.

De bedoeling is om een "diplomatieke uitweg" te vinden uit de Oekraïense crisis. "De minister van Buitenlandse Zaken is voor 150% betrokken" bij de zoektocht naar een diplomatieke oplossing, zo meldt de anonieme medewerker van het State Department.

Blinken en Lavrov hadden dinsdag al een telefoongesprek met elkaar om het conflict rond Oekraïne te bespreken. "In het kader van dat gesprek hebben ze besloten dat het zinvol zou zijn elkaar te ontmoeten", zo deelt een bron van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog mee.

In het telefoongesprek heeft Blinken gepleit voor een "diplomatieke weg" om een einde te maken aan de crisis tussen Rusland en Oekraïne. Dit heeft het State Department dinsdag bekendgemaakt.

De ontmoeting tussen de twee ministers vormt een gelegenheid om na te gaan waar Washington en Moskou punten van overeenkomst kunnen vinden, klinkt het nog. "Diplomatie is niet dood." Blinken zal woensdag in Kiev al een ontmoeting hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski en met zijn ambtgenoot Dmytro Kuleba.

Donderdag zal hij in Berlijn nog overleggen met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

NAVO bezorgd over invloed van Rusland op Europese gasvoorziening

Tijdens zijn bezoek aan Duitsland dinsdag heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, het Russische Gazprom ervan beschuldigd de Europese gasmarkt te manipuleren. Hij hekelde ook het gebrek aan eensgezindheid bij de NAVO-lidstaten over de Nord Stream 2-pijplijn.

Stoltenberg citeerde de directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) Fatih Birol, die had verklaard dat het huidige lage niveau van de gasreserves in de Europese Unie grotendeels te wijten is aan het Russische staatsgasconcern Gazprom. Het zou ook de gasprijzen in de EU manipuleren.

"De NAVO-bondgenoten hebben verschillende standpunten over de Nord Stream 2, maar ze zijn het om verschillende redenen eens over het belang van diversifiëring van de energievoorziening, om ecologische maar ook om veiligheidsreden", aldus Stoltenberg.

Die diversifiëring is volgens hem "uitermate belangrijk voor de zekerheid van onze energievoorziening maar ook in het kader van de transitie naar een ecologischer energievoorzieningssysteem in alle landen van de NAVO".

"Wat we de afgelopen maanden hebben gezien is een vermindering van de Russische aardgasexport naar Europa. Rusland heeft de mogelijkheid om zijn (gas)uitvoer drastisch te verhogen als het dat wil, maar ook om deze te verlagen. Dit is een manipulatie van de Europese gasmarkt", verklaarde Stoltenberg nog.

Nord Stream 2 moet Russisch gas via Duitsland naar Europa brengen. De gaspijpleiding loopt over de bodem van de Oostzee en vermijdt zo de Russische buurlanden. Het project krijgt veel kritiek, van de Verenigde Staten maar ook van enkele EU-landen. Ze vrezen een te grote afhankelijkheid van Rusland voor de energievoorziening.

De bedoeling is om een "diplomatieke uitweg" te vinden uit de Oekraïense crisis. "De minister van Buitenlandse Zaken is voor 150% betrokken" bij de zoektocht naar een diplomatieke oplossing, zo meldt de anonieme medewerker van het State Department. Blinken en Lavrov hadden dinsdag al een telefoongesprek met elkaar om het conflict rond Oekraïne te bespreken. "In het kader van dat gesprek hebben ze besloten dat het zinvol zou zijn elkaar te ontmoeten", zo deelt een bron van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog mee. In het telefoongesprek heeft Blinken gepleit voor een "diplomatieke weg" om een einde te maken aan de crisis tussen Rusland en Oekraïne. Dit heeft het State Department dinsdag bekendgemaakt.De ontmoeting tussen de twee ministers vormt een gelegenheid om na te gaan waar Washington en Moskou punten van overeenkomst kunnen vinden, klinkt het nog. "Diplomatie is niet dood." Blinken zal woensdag in Kiev al een ontmoeting hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski en met zijn ambtgenoot Dmytro Kuleba. Donderdag zal hij in Berlijn nog overleggen met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn bezoek aan Duitsland dinsdag heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, het Russische Gazprom ervan beschuldigd de Europese gasmarkt te manipuleren. Hij hekelde ook het gebrek aan eensgezindheid bij de NAVO-lidstaten over de Nord Stream 2-pijplijn.Stoltenberg citeerde de directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) Fatih Birol, die had verklaard dat het huidige lage niveau van de gasreserves in de Europese Unie grotendeels te wijten is aan het Russische staatsgasconcern Gazprom. Het zou ook de gasprijzen in de EU manipuleren. "De NAVO-bondgenoten hebben verschillende standpunten over de Nord Stream 2, maar ze zijn het om verschillende redenen eens over het belang van diversifiëring van de energievoorziening, om ecologische maar ook om veiligheidsreden", aldus Stoltenberg. Die diversifiëring is volgens hem "uitermate belangrijk voor de zekerheid van onze energievoorziening maar ook in het kader van de transitie naar een ecologischer energievoorzieningssysteem in alle landen van de NAVO". "Wat we de afgelopen maanden hebben gezien is een vermindering van de Russische aardgasexport naar Europa. Rusland heeft de mogelijkheid om zijn (gas)uitvoer drastisch te verhogen als het dat wil, maar ook om deze te verlagen. Dit is een manipulatie van de Europese gasmarkt", verklaarde Stoltenberg nog. Nord Stream 2 moet Russisch gas via Duitsland naar Europa brengen. De gaspijpleiding loopt over de bodem van de Oostzee en vermijdt zo de Russische buurlanden. Het project krijgt veel kritiek, van de Verenigde Staten maar ook van enkele EU-landen. Ze vrezen een te grote afhankelijkheid van Rusland voor de energievoorziening.