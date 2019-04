Ontkennen Rwanda-genocide wordt strafbaar

Na de paasvakantie stemt het federaal parlement over een aanpassing van de antiracismewet, waardoor het ontkennen van genocides zoals in Rwanda strafbaar wordt.

Dit weekend trekt premier Michel naar Rwanda, waar zondag de vijfentwintigste verjaardag van de genocide wordt herdacht. De genocide - of volkerenmoord - die in april 1994 begon, kostte het leven aan naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Er vielen ook een twintigtal Belgische slachtoffers, onder wie tien blauwhelmen van de Verenigde Naties die instonden voor de bescherming van de Rwandese premier Uwilingiyimana, die een radiotoespraak moest houden om de bevolking op te roepen tot kalmte. De Belgische blauwhelmen werden op 7 april - de dag nadat het vliegtuig van president Juvénal Habyarimana crashte - in koelen bloede vermoord.

Premier Michel kan dit weekend in Rwanda aankondigen dat België een wetsaanpassing doorvoert, waardoor het ontkennen of rechtvaardigen van genocides die erkend zijn door een beslissing van een internationaal gerecht strafbaar wordt. Daarmee worden onder meer de genocides in Rwanda en het Bosnische Srebrenica in het voormalige Joegoslavië bedoeld.

Het Belgische parlement stemt na de paasvakantie over een uitbreiding van de antiracismewet van 1981, meldt minister van Justitie Koen Geens zaterdag. Op die manier stelt België zich in regel met de Europese wetgeving. Aan de negationismewet van 1995 wordt niet geraakt. Die blijft voorbehouden voor de zeer uitzonderlijke, gruwelijke, aard van de Holocaust zodat er niet de minste indruk van relativering zou kunnen ontstaan.

Concreet worden het ontkennen, schromelijk minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van genocides, misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden strafbaar, op voorwaarde dat ze erkend zijn door een internationaal gerecht, zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag en internationale VN-tribunalen. Aaangezien over de Armeense genocide geen beslissing is van een internationale rechtbank, valt die buiten het toepassingsgebied.