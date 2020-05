De vernieling van het Braziliaanse Amazonewoud is in april, nu er als gevolg van de coronapandemie minder controles op het terrein gebeuren, opnieuw fors gestegen. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE) van Brazilië.

Volgens voorlopige satellietgegevens nam de ontbossing in het Braziliaanse gedeelte van het regenwoud in april met 64 procent toe, in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. In de eerste vier maanden van het jaar steeg de ontbossing van het Amazonewoud ten aanzien van de dezelfde periode in 2019 met 55 procent, naar 1.202 vierkante kilometer, luidt het voorts.

De huidige covid-19-pandemie maakt het nog moeilijker dan anders om de strijd tegen de ontbossing aan te gaan, aangezien er omwille van de gezondheidsrisico's minder inspecteurs het terrein worden opgestuurd.

Donderdag kondigde de Braziliaanse president Jair Bolsonaro nog aan dat het leger de komende zestig dagen kan ingezet worden om bosbranden en illegale ontbossing te bestrijden.

Bolsonaro, die bekend staat als een klimaatscepticus, krijgt echter regelmatig kritiek omdat hij weinig doet voor de bescherming van het Amazonewoud, ook wel de groene long van onze planeet genoemd. Veel branden worden aangestoken om plaats te maken voor landbouw en andere activiteiten. En hoewel dat illegaal is, lijkt het bestraffen ervan geen prioriteit te zijn voor hem.

INPE gebruikt satellietbeelden om na te gaan waar bos gerooid of in brand gestoken wordt. De gegevens van INPE kunnen ook een indicatie geven van hoe de officiële ontbossingsgraad zich doorheen het jaar gaat ontwikkelen.

