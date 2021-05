De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) belegt op 27 mei een bijzondere vergadering over het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat hebben de VN donderdag aangekondigd.

De vergadering wordt georganiseerd op verzoek van Pakistan, in de hoedanigheid van coördinator van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), en de Palestijnse autoriteiten. Die laatsten hebben voldoende handtekeningen verzameld van de 47 landen die lid zijn van de Mensenrechtenraad, melden de VN in een verklaring.

Tijdens de bijeenkomst zullen de landen de 'ernstige situatie van de mensenrechten' in de bezette Palestijnse gebieden bespreken, met inbegrip van Oost-Jeruzalem. De laatste bijzondere vergadering over dat onderwerp vond plaats in mei 2018. Ook de allereerste bijzondere zitting van de Mensenrechtenraad in juli 2006 besloeg de mensenrechten in de Palestijnse gebieden.

De VN-Mensenrechtenraad houdt minstens drie zittingen per jaar, maar als een derde van de lidstaten erom vraagt, kan te allen tijde een bijzondere zitting gehouden worden. Sinds de oprichting van de Mensenrechtenraad in 2006 heeft het orgaan al 29 bijzondere zittingen belegd om te reageren op noodsituaties. Verschillende van die zittingen hebben Israël veroordeeld, onder meer de situatie in Gaza.

